Napoli assemblea del Sindacato Autonomo di Polizia | confronto su sicurezza carenza di personale e rinnovo contrattuale

A Napoli si è svolta un’assemblea del Sindacato Autonomo di Polizia, durante la quale sono stati affrontati temi come la sicurezza, la carenza di personale e il rinnovo contrattuale. Ernesto Morandini, Segretario Provinciale del SAP, ha comunicato i punti principali discussi, coinvolgendo poliziotti e rappresentanti delle forze dell’ordine presenti all’incontro. La riunione si è concentrata sulle questioni operative e sulle esigenze del corpo di polizia locale.

Ernesto Morandini, Segretario Prov. del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Napoli, comunica che il giorno 10 marzo 2026, dalle ore 11:00 alle ore 13:30, presso la Sala Conferenze dell'Hotel Mediterraneo, in via Nuova Ponte di Tappia 25 a Napoli (nei pressi della Questura), terra` un'Assemblea Generale del personale della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo campano. L'assemblea sara` presieduta dal Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni. Essa rappresentera` un importante momento di confronto e approfondimento sulle principali tematiche che interessano il comparto sicurezza in generale e la Polizia di Stato in particolare.