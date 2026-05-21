Rinnovabili in Toscana allarme degli ingegneri Rischio ritardi nella transizione energetica
Gli ingegneri della provincia di Firenze hanno espresso preoccupazione riguardo alla transizione energetica in Toscana, sottolineando il rischio di ritardi nello sviluppo delle fonti rinnovabili. In una nota, l’Ordine ha richiesto una pianificazione più definita e condivisa per evitare possibili ostacoli nella realizzazione di nuovi impianti. La Regione sta portando avanti progetti nel settore, ma gli ingegneri evidenziano la necessità di un quadro più chiaro per procedere senza intoppi.
La Toscana rischia di rallentare la corsa verso la transizione energetica. A lanciare l’allarme è l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, che chiede una pianificazione più chiara e condivisa sullo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili.“Le energie rinnovabili rappresentano un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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