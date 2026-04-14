Oggi a Milano è stato firmato un Protocollo d’intesa tra Proxigas, Assotermica e l’Associazione Nazionale Industriali Gas. L’accordo riguarda la promozione dei ‘green gas’ e il processo di transizione energetica nel settore residenziale. La firma si è svolta presso la sede di Italgas Digital Factory, coinvolgendo le tre organizzazioni in un percorso condiviso per sostenere l’utilizzo di gas rinnovabili.

Un Protocollo d’intesa sulla diffusione dei ‘green gas’ e la transizione energetica è stato firmato oggi nella sede di Italgas Digital Factory a Milano da Proxigas, Associazione Nazionale Industriali Gas, e Assotermica, Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici. L’accordo, siglato dal presidente di Proxigas, Pier Lorenzo Dell’Orco, e dal presidente di Assotermica, Giuseppe Lorubio, punta a promuovere un impiego più diffuso di biometano, idrogeno e metano sintetico nel settore residenziale, valorizzando infrastrutture e impianti esistenti. “I gas rinnovabili offrono alle famiglie italiane un’alternativa concreta all’installazione di pompe di calore elettriche, soluzione che non è accessibile a tutti per ragioni economiche e architettoniche”, ha spiegato Dell’Orco a margine della conferenza stampa.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Transizione energetica, siglato accordo tra Proxigas e Assotermica per gas rinnovabili nel residenziale

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