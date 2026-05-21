Ringrazio i miei docenti dall’Alberghiero al Campionato Mondiale della Pizza Il Prof | La più grande soddisfazione della mia carriera Portiamo le aziende nella scuola ecco perché INTERVISTE

Nella rubrica "I Protagonisti" di Orizzonte Scuola, il professor Francesco Algieri e il suo ex studente Mattia Esposito raccontano il percorso che li ha portati a partecipare insieme al Campionato Mondiale della Pizza. Una storia di scuola, formazione e passione che evidenzia il ruolo degli istituti professionali e il valore degli insegnanti come guide nella crescita personale e lavorativa degli studenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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