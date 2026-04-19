Da Novara al Campionato Mondiale della Pizza | padre e figlio conquistano la Top 30

Da Novara, padre e figlio partecipano al Campionato Mondiale della Pizza 2026, arrivando tra i primi trenta nella categoria

Padre e figlio al Campionato Mondiale della Pizza 2026. La squadra composta dai novaresi Attilio Vitagliano, nel ruolo di pizzaiolo, e dal figlio Raffaele Vitagliano, in veste di chef, ha conquistato il 29esimo posto su 90 partecipanti nella categoria "Pizza a due". Un piazzamento che conferma il.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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