Carlos Queiroz ha dichiarato che il suo incarico come allenatore delle Black Stars rappresenta la sfida più grande della sua carriera. La presentazione ufficiale come nuovo tecnico della nazionale ghanese è avvenuta nelle ultime ore. La scelta di Queiroz di assumere questo ruolo è stata resa nota attraverso una comunicazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui piani o sulle aspettative.

2026-04-23 23:35:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Carlos Queiroz ha definito la guida del Ghana “la più grande sfida della mia carriera” dopo essere stato presentato come il nuovo allenatore delle Black Stars. Queiroz guiderà il Ghana alla Coppa del Mondo 2026 dopo essere stato nominato 10 giorni fa, segnando il suo undicesimo periodo nella dirigenza internazionale. Il Ghana è stato sorteggiato nel Gruppo L per la Coppa del Mondo ampliata a 48 squadre, affrontando incarichi difficili contro Inghilterra, Croazia e Panama. Le Black Stars saranno sotto pressione per esibirsi dopo aver fallito nella qualificazione per la Coppa d’Africa 2025 e non sono andate oltre la fase a gironi dalla loro famosa corsa ai quarti di finale nel 2010.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Queiroz definisce il lavoro in Ghana “la più grande sfida della mia carriera”

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