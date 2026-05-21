Rimpatri Ue l’intesa non c’è ancora | scontro sugli hub offshore per i migranti

Le trattative notturne a Strasburgo per la nuova direttiva europea sui rimpatri si sono concluse senza un accordo. La questione riguarda principalmente gli hub offshore destinati ai migranti e rappresenta uno dei punti più complessi all’interno del Patto Ue su migrazione e asilo. Non sono stati raggiunti compromessi tra gli Stati membri e i negoziatori europei, lasciando ancora aperta la discussione sulla gestione dei rimpatri e sulle modalità operative degli hub offshore.

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Le trattative della notte a Strasburgo si sono concluse con un nulla di fatto. Non c'è ancora un accordo sulla nuova direttiva europea sui rimpatri, uno dei tasselli più delicati del Patto Ue su migrazione e asilo. Il negoziato tra Parlamento europeo, Commissione e governi nazionali riguarda la revisione delle norme che disciplinano le espulsioni dei cittadini stranieri privi di titolo per restare nell’Unione. A tenere distanti le parti è soprattutto la possibilità di aprire la strada ai cosiddetti “return hubs”, centri offshore nei quali trasferire i migranti in attesa del rimpatrio. Con le trattative che in questa fase si svolgono tra... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rimpatri Ue, l’intesa non c’è ancora: scontro sugli hub offshore per i migranti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Migranti, via libera Ue al mandato sui rimpatriCome ampiamente ipotizzato alla vigilia e nelle ore precedenti, in tema di rimpatri, la commissione Giustizia (Libe) del Parlamento Ue ha bocciato... Rimpatri UE, svolta a Strasburgo: via libera agli hub e stretta sulle espulsioniRoma, 26 mar – Il Parlamento europeo imprime un’accelerazione netta sulla politica migratoria dell’Unione. Oggi ho imparato che l'Impero Tedesco entrò nella Prima Guerra Mondiale senza un obiettivo finale, poiché all'inizio del conflitto considerava la guerra come una guerra difensiva. Tuttavia, i primi successi militari sul fronte occidentale portarono allo sviluppo d reddit Parafrasando Ranucci, il rosso , quello dei **report immaginifici **,bivaccante in RAI,: NOTIZIA VERA , MA, DA VERIFICARE..!! x.com Niente intesa Ue su norme rimpatri, negoziati riprendono domaniI negoziati al trilogo sul nuovo regolamento Ue sui rimpatri si sono conclusi per oggi senza che il Parlamento europeo e il Consiglio trovassero un accordo. I colloqui tra i colegislatori riprenderann ... ansa.it Al via negoziati Ue sul regolamento rimpatri, si punta a intesa oggiÉ da poco iniziato il trilogo tra i colegislatori Ue sul regolamento per i rimpatri. Il Parlamento europeo e il Consiglio, con la mediazione della Commissione, cercheranno di raggiungere un accordo su ... ansa.it