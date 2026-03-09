Migranti via libera Ue al mandato sui rimpatri

La commissione europea ha approvato un nuovo mandato che riguarda i rimpatri dei migranti. La decisione permette di rafforzare le procedure di ritorno e di collaborazione tra gli stati membri. La misura si applica alle operazioni di rimpatrio e coinvolge le autorità competenti di diversi paesi dell’Unione. La decisione è stata adottata dopo una discussione tra i rappresentanti delle istituzioni europee.

Come ampiamente ipotizzato alla vigilia e nelle ore precedenti, in tema di rimpatri, la commissione Giustizia (Libe) del Parlamento Ue ha bocciato gli emendamenti di compromesso del relatore di Renew Europe, Malik Azmani, sostenuti anche dai Socialisti, approvando al contrario tutti gli emendamenti di compromesso alternativi redatti dal relatore del Ppe, François-Xavier Bellamy, con il sostegno degli europarlamentari Ecr, PfE ed Esn. È la conferma definitiva che la cosiddetta "maggioranza Ursula" non esiste più. Sono stati 41 i voti a favore, 32 i contrari e un solo astenuto per gli emendamenti che prevedono una stretta sulla proroga dei termini prima dell' espulsione dal Paese ma anche l'adozione di divieti di ingresso permanenti, o molto lunghi.