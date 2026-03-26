Il Parlamento europeo ha approvato nuove direttive sulla gestione dei rimpatri, puntando a rafforzare le operazioni negli hub di espulsione e a rendere più stringenti le procedure di rimpatrio. La decisione arriva dopo una discussione durata diversi mesi e mira a rendere più efficace il controllo dei flussi migratori all’interno dell’Unione. La svolta segna un cambiamento nelle politiche di rimpatrio adottate finora.

Roma, 26 mar – Il Parlamento europeo imprime un’accelerazione netta sulla politica migratoria dell’Unione. Con il voto di oggi sulla riforma del Regolamento rimpatri, Strasburgo ha adottato la propria posizione negoziale aprendo alla creazione di “ hub di rimpatrio ” fuori dai confini UE e rafforzando l’intero impianto delle espulsioni. Un passaggio che, pur non essendo ancora definitivo, segna un cambio di paradigma: dalle politiche dichiarate a quelle applicabili. Il contesto è quello di un sistema che da anni mostra una crepa strutturale. Solo una minoranza dei provvedimenti di espulsione viene effettivamente eseguita, mentre il resto si disperde tra ricorsi, lungaggini e limiti operativi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Rimpatri UE, svolta a Strasburgo: via libera agli hub e stretta sulle espulsioni

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