Ferrovia Foggia-Manfredonia il rilancio negato | Servizio tutto l’anno ed elettrificazione subito basta perdere tempo

La ferrovia tra Foggia e Manfredonia non ha ricevuto i finanziamenti richiesti per il rilancio, nonostante le richieste di un servizio attivo tutto l’anno e l’elettrificazione immediata. Le autorità e i rappresentanti locali chiedono di non perdere altro tempo, sottolineando l’importanza di interventi rapidi per migliorare il collegamento tra le due città. La questione resta aperta senza accordi definitivi finora raggiunti.

Ferrovia Foggia-Manfredonia, il rilancio negato: “Servizio tutto l'anno ed elettrificazione subito, basta perdere tempo.” FOGGIA – Un’infrastruttura storica, costruita con i soldi dei cittadini, che oggi giace sottoutilizzata nonostante la crisi dei carburanti e l’emergenza climatica. La ferrovia Foggia-Manfredonia torna al centro del dibattito politico e sociale: la richiesta è chiara, elettrificazione immediata e rilancio del trasporto integrato per passeggeri e merci, connettendo i tre porti sipontini con la rete TEN-T nel nodo urbano di Foggia. Si e' perso gia' troppo tempo. Incomprensibilmente, o forse no. La... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ferrovia Foggia-Manfredonia, il rilancio negato: “Servizio tutto l’anno ed elettrificazione subito, basta perdere tempo” Articoli correlati Tutto nel primo tempo: la PassionSport Manfredonia batte l’Etra BarlettaVittoria al Miramare per la PassionSport Manfredonia che batte 3-1 l’Etra Barletta. Leggi anche: Binario morto per l'elettrificazione della ferrovia Cerea-Isola della Scala Tutto quello che riguarda Ferrovia Foggia Manfredonia il rilancio... Temi più discussi: Foggia-Manfredonia, Cataneo rilancia la ferrovia: Servizio tutto l’anno ed elettrificazione subito; Foggia punta sul Quartiere Ferrovia: il mercatino dell’antiquariato diventa leva stabile di rigenerazione urbana; Gate & Gusto alla Fiera di Foggia, la sindaca Episcopo: Vergogna per come la struttura non è stata valorizzata; Foggia, agitazione in viale XXIV Maggio: la denuncia di Difendiamo il quartiere Ferrovia. Foggia-Manfredonia, Cataneo rilancia la ferrovia: Servizio tutto l’anno ed elettrificazione subitoLa ferrovia Foggia-Manfredonia torna al centro del dibattito politico e infrastrutturale della Capitanata. A rilanciare il tema è il consigliere ... immediato.net FOGGIA FERROVIA Foggia punta sul Quartiere Ferrovia: il mercatino dell’antiquariato diventa leva stabile di rigenerazione urbanaLa giunta conferma anche per il 2026 il Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato artistico come iniziativa coerente con il rilancio ... statoquotidiano.it FOGGIA-MANFREDONIA, Cataneo rilancia la ferrovia: “Servizio tutto l’anno ed elettrificazione subito” - facebook.com facebook Foggia-Manfredonia, Cataneo rilancia la ferrovia: “Servizio tutto l’anno ed elettrificazione subito” x.com