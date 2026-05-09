Terni luce ridotta al 15% | madre denuncia Umbria Energy per il debito

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di Terni ha denunciato la società di fornitura di energia per aver ridotto l’illuminazione domestica al 15 per cento a causa di un debito. La famiglia si era trovata senza corrente a causa di un pagamento parziale, ma anche dopo aver versato una somma, l’energia non è stata ripristinata. La bambina malata, presente in casa, si trova ora in una situazione di disagio.

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? Punti chiave Come può una limitazione elettrica colpire una bambina malata?. Perché il pagamento parziale non ha ripristinato la corrente?. Chi ha ragione tra la madre e Umbria Energy?. Quali sono le regole di Arera sulla mancanza di preavviso?.? In Breve Riduzione potenza al 15% avvenuta il 5 maggio senza preavviso diretto alla famiglia.. Cliente ha versato 290 euro ma resta un debito di 180 euro.. Madre contesta mancata ricezione bollette e raccomandate previste dalle norme Arera.. Rischio distacco totale se non saldato il residuo entro 15 giorni.. La potenza elettrica di una famiglia ternana è stata ridotta al 15% il 5 maggio scorso, poco prima dell’ora di cena, a causa di un debito pregresso con Umbria Energy.🔗 Leggi su Ameve.eu

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