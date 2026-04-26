Scoperto con un computer e una carta di debito rubati denuncia e avviso orale per un 25enne

Nella provincia di Ancona, un uomo di 25 anni di origini extracomunitarie è stato denunciato in stato di libertà per aver utilizzato un computer e una carta di debito rubati. Successivamente, il Questore ha emesso nei suoi confronti un avviso orale, un provvedimento che si aggiunge alle contestazioni legate a reati contro il patrimonio e la fede pubblica. La vicenda si è svolta nel contesto di controlli e verifiche di routine.

ANCONA – Il Questore della provincia Ancona ha emesso un avviso orale nei confronti di un 25enne di origini extracomunitarie in seguito a una denuncia in stato di libertà per reati contro il patrimonio e la fede pubblica.Nelle scorse settimane, nell'ambito di un controllo effettuato in piazza.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Nasconde droga e soldi nel suo appartamento, 25enne nei guai: scatta l’avviso oraleConsiderata la pericolosità sociale della donna, il Questore ha quindi disposto l’avviso orale invitandola a cambiare condotta di vita ANCONA –... Tenta di pagare un caffè con una carta di debito rubata: denunciatoBelgioioso (Pavia), 19 marzo 2026 – Con una carta di debito rubata ha tentato di pagare una consumazione al bar. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Noemi A.: Ho scoperto che mio marito mi tradisce con delle escort. Credo dovrei lasciarlo; Windows 11, Recall è ancora un rischio per la privacy secondo un ricercatore; Ladro di computer scoperto e denunciato; Svastiche incise sui computer di un liceo, interviene la dirigente: Non è una ragazzata. Scoperto un nuovo virus che aggira i sistemi di difesa dei MacI ricercatori di sicurezza dei Jamf Threat Labs hanno individuato una nuova minaccia informatica denominata ClickFix che prende di mira gli utenti Mac. La campagna utilizza una variante evoluta di Ato ... ansa.it Per mesi i genitori hanno usato uno 'spray scaccia-mostri' finché non hanno scoperto un gigantesco alveare nel muro della cameretta - facebook.com facebook Cavolo mi avete scoperto x.com