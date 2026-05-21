Rientro italiani da Israele | oggi i voli dall’aeroporto di Ramon

Oggi sono previsti voli dall’aeroporto di Ramon per italiani rientranti da Israele. Il ministro degli Esteri ha comunicato la conclusione delle trattative, specificando che, dopo due attivisti, gli altri cittadini italiani lasceranno Israele e si dirigeranno verso destinazioni come Grecia o Turchia. La situazione ha portato a una serie di accordi per il rientro in Italia. Le operazioni sono coordinate con le autorità locali e coinvolgono diversi voli in partenza nel corso della giornata.

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