Rientro italiani da Israele | oggi i voli dall’aeroporto di Ramon
Oggi sono previsti voli dall’aeroporto di Ramon per italiani rientranti da Israele. Il ministro degli Esteri ha comunicato la conclusione delle trattative, specificando che, dopo due attivisti, gli altri cittadini italiani lasceranno Israele e si dirigeranno verso destinazioni come Grecia o Turchia. La situazione ha portato a una serie di accordi per il rientro in Italia. Le operazioni sono coordinate con le autorità locali e coinvolgono diversi voli in partenza nel corso della giornata.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani annuncia la fine della trattativa: dopo Carotenuto e Mantovani, gli altri attivisti voleranno verso Grecia o Turchia.. La complessa vicenda diplomatica legata al fermo degli attivisti italiani della Flotilla in Israele è finalmente giunta a una svolta decisiva. Nella giornata di oggi, giovedì 21 maggio 2026, si completeranno le operazioni di rimpatrio per tutti i connazionali rimasti bloccati dalle autorità israeliane ad Ashdod. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento nella nota trasmissione televisiva Cinque Minuti condotta da Bruno Vespa su Rai Uno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
il notiziario che non va in onda - Italia contro Israele: stop allaccordo militare
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