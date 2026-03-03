Tajani | pronti nuovi voli di rientro da MO diversi previsti oggi

Oggi sono in programma diversi voli di rientro da Medio Oriente, confermati dal governo. Il ministro ha annunciato che si sta lavorando intensamente per permettere ai cittadini italiani di tornare a casa, con operazioni di evacuazione in corso. Sono stati organizzati vari voli, alcuni già programmati, per facilitare il rientro di chi si trova nelle zone interessate.

Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo Roma, 3 mar. (askanews) – “Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. Per rispondere all’emergenza in corso, stiamo facilitando, insieme alle Ambasciate italiane nella regione e in collaborazione con le Autorità locali, alcuni voli di rientro dei connazionali dalla regione del Medio Oriente”, ha indicato il Ministro Tajani. Come rende noto la Farnesina, per oggi 3 marzo sono previsti: – due voli commerciali speciali da Mascate (Oman) verso Roma Fiumicino, per un totale di circa 300 persone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Guerra Iran, i voli cancellati e gli aeroporti bloccati: da Dubai ad Abu Dhabi, caos Medio Oriente. Tajani: «Pronti a evacuare gli italiani» Nuovi disagi per la nebbia nell'aeroporto d'Abruzzo, dirottati diversi voliLa nebbia ha provocato nuovamente disagi nell'aeroporto d'Abruzzo con diversi voli che sono stati nuovamente dirottati. Una selezione di notizie su Tajani pronti nuovi voli di rientro da... Temi più discussi: Istituita alla Farnesina Task Force Golfo per l’assistenza agli italiani bloccati nella regione; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai; Tajani: pronti ad evacuare italiani in Iran e nell’area. Iran, Tajani: Pronti nuovi voli di rientro dal Medio Oriente e avverte: Attenti alle truffe sui bigliettiROMA – Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. Per rispondere all’emergenza in corso, stiamo facilitando, insieme alle Ambasciate italiane ... dire.it Tajani: Pronti nuovi voli di rientro dal Medio Oriente. Oggi previste 5 partenze dall’Oman e da Abu DhabiStiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente . Per rispondere all’emergenza in corso, stiamo ... gazzettadelsud.it Tajani: “Garantiamo assistenza ma non si può risolvere ogni problema”. La rabbia di tanti passeggeri: “Siamo abbandonati” - facebook.com facebook Ogni volta che c’è una guerra, un bombardamento, Tajani sfoggia “i sorrisi”. Abbiamo assistito a una audizione imbarazzante, due ministri che assolutamente non hanno avuto il coraggio di dire una cosa molto semplice: questo intervento è in violazione del dir x.com