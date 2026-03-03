il ponte aereo della farnesina pronto il rientro per 500 italiani oggi 3 voli dai paesi

La Farnesina ha organizzato un ponte aereo per il ritorno di 500 italiani rimasti bloccati nella regione del Golfo. Oggi sono stati effettuati tre voli provenienti da diversi Paesi. L'operazione di rimpatrio continua con voli programmati nel corso della giornata. La missione si inserisce nelle iniziative della diplomazia italiana per garantire il rientro dei cittadini coinvolti.

AGI - Prosegue il ponte aereo organizzato dalla Farnesina per riportare in Italia i connazionali rimasti bloccati nella regione del Golfo dopo l'attacco all'Iran con tre voli per la giornata di oggi. Uno è decollato da Abu Dhabi per Milano Malpensa dove è atterrerà intorno alle 20 con a bordo i 200 studenti italiani tra i 16 e i 17 anni di età rimasti bloccati a Dubai. Altri due charter sono partiti da Mascate, in Oman, verso Roma, con a bordo 300 persone. A questi si aggiungono altri due voli Etihad partiti da Abu Dhabi, uno per Milano e l'altro per Roma. Per domani è già stato programmato un ulteriore volo dall'Oman per i connazionali trasportati in pullman dagli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Agi.it

Iran: ponte aereo per riportare in Italia i connazionali bloccati nella regione del Golfo. In programma per oggi tre voli«La riunione - informa una nota di Palazzo Chigi - si è focalizzata sugli ultimi sviluppi della crisi, con particolare attenzione alle misure per assistere e garantire la sicurezza dei cittadini itali ... italiaoggi.it

Iran, la Farnesina attiva il ponte aereo per il rimpatrio dei 200 studenti italiani in Medio OrienteGià rientrati 127 connazionali, ora tocca ai 200 studenti bloccati a Dubai. Nella regione presenti 70 mila italiani ... milanofinanza.it

