Un uomo ha tentato di uscire da un supermercato di viale Monte Nero senza pagare una bottiglia di vodka. È stato fermato dalla sicurezza prima di riuscire a allontanarsi con la merce. La polizia è intervenuta e ha arrestato il soggetto, che ora si trova in stato di fermo. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri.

Ha tentato di uscire dal supermercato senza pagare, portando con sé una bottiglia di vodka, ma è stato notato e fermato prima di riuscire a far perdere le proprie tracce. È successo nel pomeriggio di mercoledì, presso il punto vendita Conad di viale Monte Nero, a Milano. A finire è in manette è un giovane di 23 anni, con l'accusa di tentato furto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il ragazzo, di origini marocchine, si è aggirato tra gli scaffali del market puntando direttamente al reparto alcolici. Dopo aver prelevato una bottiglia di vodka, ha cercato di superare le casse eludendo il pagamento. Il movimento non è sfuggito al personale addetto alla sicurezza, un uomo di origini senegalesi, che ha bloccato il ventitreenne e allertato le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Tenta il colpo al supermercato in viale Monte Nero: bloccato dalla sicurezza e arrestato

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