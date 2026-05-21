Riello nuove fognature contro gli allagamenti poi l' asfalto | partiti i lavori davanti all' Unitus

Da viterbotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori in corso davanti all'università, dove sono iniziate le operazioni di riqualificazione dell’area Riello. Le ruspe e gli operai stanno intervenendo sulla strada e nelle vicinanze del polo accademico. L’intervento prevede l’installazione di nuove fognature per prevenire allagamenti e il rifacimento dell’asfalto. La zona è stata transennata e sono in atto le prime fasi dei lavori, che dureranno nelle prossime settimane.

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Ruspe e operai in azione al Riello. L'area antistante il polo accademico dell'Unitus è al centro di un intervento di riqualificazione. Si tratta di un'operazione che mira a sanare criticità storiche legate alla gestione delle piogge e alla tenuta dell'asfalto.Priorità al sistema fognarioLa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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