Una nuova rotonda anche sulla Tuscanese | Accesso diretto a polo Unitus del Riello e terme
Una nuova rotonda viene realizzata sulla Tuscanese, offrendo un accesso diretto al polo Unitus del Riello e alle terme. Questa infrastruttura si aggiunge a quella sulla Cassia nord, inserendosi nel piano urbano di mobilità sostenibile (Pums) che interessa il quadrante nord di Viterbo. L'intervento riguarda specificamente le vie di collegamento in questa zona della città.
Non solo una rotonda sulla Cassia nord ma anche una sulla Tuscanese. Il piano urbano di mobilità sostenibile (Pums) ridisegna il quadrante nord di Viterbo. Il documento adottato dall'amministrazione immagina una vera e propria rivoluzione sulla provinciale. Sotto la lente di ingrandimento dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
