Rider picchiato selvaggiamente ad Arezzo durante la consegna del cibo due minorenni denunciati

Due minorenni sono stati denunciati ad Arezzo dopo aver aggredito un rider durante una consegna a domicilio. L'episodio è avvenuto in città, dove i due giovani hanno colpito ripetutamente il corriere, che è stato successivamente soccorso e medicato. La polizia ha avviato le indagini e identificato i responsabili, che ora rischiano un procedimento penale per lesioni aggravate. L'episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale e ha portato all'apertura di un fascicolo investigativo.

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Due minorenni di Arezzo sono stati denunciati per lesioni aggravate in seguito a una violenta aggressione ai danni di un rider di origine pakistana. L’episodio si è verificato la sera del 7 aprile 2026, quando i giovani, dopo aver ordinato del cibo tramite una piattaforma di consegne a domicilio, hanno colpito ripetutamente il lavoratore, causandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. L’identificazione dei responsabili è stata resa possibile grazie alle indagini della Squadra Mobile di Arezzo, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio la sera del 7 aprile 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rider picchiato selvaggiamente ad Arezzo durante la consegna del cibo, due minorenni denunciati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arezzo, rider aggredito: denunciati due minorenniDalle indagini, condotte dagli uomini della squadra mobile di Arezzo, coordinati dalla procura per i minorenni di Firenze, sarebbe emerso che i due... Aggressione ad un rider, denunciati due minorenni di 16 e 17 anniArezzo, 21 maggio 2026 – Denunciati due minorenni di 16 e 17 anni, per un’aggressione ad un rider.