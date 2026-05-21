Arezzo rider aggredito | denunciati due minorenni

Da firenzepost.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due minorenni di 16 e 17 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Arezzo con l’accusa di aver aggredito un rider. L’episodio si sarebbe verificato recentemente nel centro città, dove i due giovani avrebbero colpito la vittima durante un alterco. La Polizia ha avviato le indagini e ha identificato i responsabili attraverso le testimonianze e le immagini di sorveglianza presenti nella zona. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata al momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dalle indagini, condotte dagli uomini della squadra mobile di Arezzo, coordinati dalla procura per i minorenni di Firenze, sarebbe emerso che i due ragazzi avrebbero ordinato del cibo tramite una piattaforma di consegne a domicilio, attendendo il rider in strada all’indirizzo concordato. Ma al momento del pagamento, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbero rifiutati di consegnare il denaro, aggredendo il rider con calci e pugni anche quando era a terra, causandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Dopo l’aggressione i due si sarebbero impossessati del cibo ordinato per poi fuggire. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia sporta dal rider. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

arezzo rider aggredito denunciati due minorenni
© Firenzepost.it - Arezzo, rider aggredito: denunciati due minorenni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Aggressione ad un rider, denunciati due minorenni di 16 e 17 anniArezzo, 21 maggio 2026 – Denunciati due minorenni di 16 e 17 anni, per un’aggressione ad un rider.

Arezzo: tentarono di rapinare coetanei con coltello fuori da una discoteca. Denunciati tre minorenni. Uno finisce in comunitàAREZZO – Denunciati tre minorenni per tentata rapina aggravata in concorso e porto abusivo di arma.

arezzo rider aggredito denunciatiArezzo, rider aggredito: denunciati due minorenniDue minorenni aretini, di 16 e 17 anni, sono stati denunciati dalla Polizia con l'accusa di lesioni aggravate perché ritenuti responsabili di un'aggressione avvenuta la sera del 7 aprile 2026 ad Arezz ... firenzepost.it

arezzo rider aggredito denunciatiRider aggredito ad Arezzo, denunciati due minorenni: Non hanno pagato e lo hanno preso a pugniLa vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15giorni. Dopo l'aggressione i due si sarebbero impossessati del cibo ordinato per poi fuggire. Il rider, dimesso dall'ospedale, ha sporto denunc ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web