Due minorenni di 16 e 17 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Arezzo con l’accusa di aver aggredito un rider. L’episodio si sarebbe verificato recentemente nel centro città, dove i due giovani avrebbero colpito la vittima durante un alterco. La Polizia ha avviato le indagini e ha identificato i responsabili attraverso le testimonianze e le immagini di sorveglianza presenti nella zona. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata al momento.

Dalle indagini, condotte dagli uomini della squadra mobile di Arezzo, coordinati dalla procura per i minorenni di Firenze, sarebbe emerso che i due ragazzi avrebbero ordinato del cibo tramite una piattaforma di consegne a domicilio, attendendo il rider in strada all’indirizzo concordato. Ma al momento del pagamento, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbero rifiutati di consegnare il denaro, aggredendo il rider con calci e pugni anche quando era a terra, causandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Dopo l’aggressione i due si sarebbero impossessati del cibo ordinato per poi fuggire. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia sporta dal rider. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo, rider aggredito: denunciati due minorenni

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