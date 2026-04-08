Boscotrecase cena senza pagare | 38enne arrestata dopo il conto

Una donna di 38 anni è stata arrestata a Boscotrecase dopo aver cenato in una pizzeria e aver rifiutato di pagare il conto. I Carabinieri sono intervenuti e hanno scoperto che la donna era soggetta a un provvedimento emesso dal Tribunale di Lucca. La situazione si è conclusa con l’arresto della donna, che ora si trova a disposizione delle autorità.

Mangiano in pizzeria e rifiutano di pagare: l’intervento dei Carabinieri svela un provvedimento del Tribunale di Lucca. Dal conto non pagato all’intervento dei Carabinieri. È una cena come tante quella che si consuma a Boscotrecase, a sud di Napoli, in una pizzeria di via Nazionale. Una coppia si accomoda al tavolo, consuma due pizze e alcune bibite e attende il conto. L’importo è contenuto: 40 euro. Quando arriva lo scontrino, però, la sorpresa: i due clienti comunicano serenamente alla titolare che non pagheranno perché non hanno denaro. Non si scompongono neppure davanti alla prospettiva della chiamata al 112 e attendono con calma l’arrivo dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Boscotrecase, cena senza pagare: 38enne arrestata dopo il conto Boscotrecase, non pagano il conto in pizzeria: 38enne arrestata dai carabinieriNon pagano il conto in pizzeria e attendono l’arrivo dei carabinieri, ma per una dei due scattano le manette. Leggi anche: Donna arrestata dopo aver rifiutato di pagare il conto in pizzeria Argomenti più discussi: Boscotrecase. Non pagano il conto ma la sorpresa arriva dopo lo scontrino; Boscotrecase solidale, cena di Pasqua alla parrocchia Sant'Anna: 'Un abbraccio per chi è solo'. Cena a sbafo senza pagare: arrestata una 38enneBOSCOTRECASE – Quella che sembrava la classica fuga dal conto si è trasformata in un epilogo decisamente inatteso per una coppia che ieri sera ha cenato in una pizzeria di via Nazionale, a Boscotrec ... marigliano.net Non pagano il conto, ma arriva la sorpresa: arrestata dopo la cena nel NapoletanoBOSCOTRECASE (rgl) – Doveva essere una cena come tante, finita con un conto da pagare e una porta da varcare. Invece, a Boscotrecase, la serata si è trasformata in una storia dal finale inatteso, dove ... ilgiornalelocale.it A Boscotrecase una coppia entra in una pizzeria a via Nazionale. Lei ha 38 anni ed è originaria della Romania mentre lui ha 32 anni ed è del Marocco. I due si accomodano e mangiano due pizze con tanto di bibite. La cena termina e arriva il conto da pagare. - facebook.com facebook