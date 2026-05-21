Ricostruzione in mano al Consorzio di bonifica della Romagna occidentale 300 cantieri per oltre 126 milioni di investimenti
Il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale si occupa di oltre 300 cantieri, affidati in seguito alle ordinanze commissariali emesse dopo le alluvioni che hanno colpito le regioni della Romagna e della Toscana nel 2023 e nel 2024. Gli interventi prevedono un investimento complessivo superiore ai 126 milioni di euro. La maggior parte dei lavori riguarda opere di sistemazione idraulica e di difesa del territorio, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati alle future alluvioni.
Sono oltre 300 i cantieri affidati al Consorzio di bonifica della Romagna occidentale nell’ambito delle ordinanze commissariali emanate dopo gli eventi alluvionali che, nel 2023 e nel 2024, hanno colpito i territori della Romagna e della Toscana. Nel complesso, il Consorzio è l’ente attuatore. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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