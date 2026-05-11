Gruppo FS | oltre 1.300 cantieri attivi e investimenti record

Ogni giorno sulla rete ferroviaria sono attivi circa 1.300 cantieri, coinvolgendo lavori di grandi opere, manutenzione ordinaria e aggiornamenti tecnologici. Per il 2025, sono previsti investimenti complessivi di 11,6 miliardi di euro, destinati a finanziare questi interventi. L’attività riguarda diverse zone della rete, con un focus su interventi strutturali e tecnologici. Questa operazione coinvolge numerosi cantieri distribuiti su tutto il territorio nazionale.

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Per Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) si tratta del livello più alto mai registrato, un risultato ottenuto grazie all'operatività del PNRR e all'accelerazione impressa ai programmi di potenziamento e manutenzione della rete. Questi alcuni dati emersi nel corso della conferenza stampa “Cantieri 2026: avanzamento lavori e prossime tappe”, dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rfi (Gruppo FS), Aldo Isi, e da Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS.🔗 Leggi su Iltempo.it

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