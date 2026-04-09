Consorzio di Bonifica al via il piano 2026 da oltre 13 milioni di euro

Il Consorzio di Bonifica ha annunciato l'avvio del piano 2026, un progetto con un investimento superiore ai 13 milioni di euro. Sono previsti numerosi interventi e l'apertura di diversi cantieri in diverse aree della provincia. L'obiettivo è migliorare le infrastrutture idrauliche e garantire una gestione più efficace delle risorse idriche. La pianificazione si concentra sulla manutenzione e sulla realizzazione di nuove opere per l'irrigazione e il controllo delle esondazioni.

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