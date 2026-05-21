Ricordo per Manuela Graziani | 30 stazioni per proteggere le api

Manuela Graziani, figura ispiratrice di un progetto ambientale, è stata ricordata attraverso l'installazione di trenta stazioni di irrigazione gratuite. Queste strutture sono state collocate in diverse aree con l’obiettivo di tutelare le api e favorire la biodiversità. Le stazioni sono destinate a enti, associazioni o singoli che intendano contribuire alla tutela delle api e alla cura dell’ambiente. Per ricevere una delle installazioni, interessati devono seguire le procedure previste dall’organizzazione che ha promosso l’iniziativa.

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? Punti chiave Chi era la donna che ha ispirato questo progetto ambientale?. Come si può ricevere una delle 30 stazioni di irrigazione gratuite?. Quali foto servono per candidarsi alla selezione dei giardini?. Perché la memoria di una socia si trasforma in azione territoriale?.? In Breve APS A31-20Futuro Anteriore distribuisce 30 stazioni di irrigazione per impollinatori locali.. Candidature tramite foto dei giardini sui canali social dell'associazione A31-20Futuro Anteriore.. Iniziativa nata dopo la scomparsa della socia fondatrice avvenuta nel febbraio 2025.. Progetto mira alla tutela della biodiversità urbana e rurale tramite piccoli gesti quotidiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricordo per Manuela Graziani: 30 stazioni per proteggere le api ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trieste: allerta ozono il 30 aprile, ecco come proteggere la salute? Cosa sapere Arpa Fvg prevede superamento soglia ozono a Trieste per giovedì 30 aprile 2026. Un Posto al Sole, anticipazioni 30 marzo: Maurizio al matrimonio di Manuela, Serena vuole spiegazioniTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.