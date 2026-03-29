Un Posto al Sole anticipazioni 30 marzo | Maurizio al matrimonio di Manuela Serena vuole spiegazioni

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Maurizio sarà presente al matrimonio di Manuela, mentre Serena chiederà spiegazioni riguardo a determinate situazioni. La puntata continuerà a seguire le vicende dei personaggi principali, con eventi che coinvolgono le relazioni e le emozioni di ciascuno. Non sono previsti cambiamenti nel palinsesto della soap.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Inizia una nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv, arrivata quest'anno al suo trentesimo compleanno. Nell' episodio di lunedì 30 marzo Serena cercherà Maurizio per chiarire perché sia tornato proprio adesso, dopo essere sparito per anni dalla vita delle gemelle. Nel frattempo Anna sta per andarsene, e mentre Gianluca è avvilito per le contraddizioni della ragazza nei suoi confronti, Alberto non resiste e torna sui suoi passi. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 30 marzo: Maurizio al matrimonio di Manuela, Serena vuole spiegazioni Articoli correlati Un Posto al Sole, anticipazioni 16 marzo: Manuela inizia a frequentare MaurizioTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Un Posto al Sole, anticipazioni 26 marzo: un imprevisto mette a rischio il matrimonio di Manuela e NikoTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Tutto quello che riguarda Un Posto al Sole anticipazioni 30 marzo... Temi più discussi: Un Posto Al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 30 marzo al 3 aprile; Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 20 marzo 2026: il momento difficile di Damiano; Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo: Manuela rischia di far saltare il Sì; Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 marzo 2026. Anticipazioni Un Posto al Sole 30 marzo al 3 aprile 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it Un posto al sole: un personaggio in ospedale (e due tradimenti)Le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 30 marzo al 3 aprile: un ricovero potrebbe essere decisivo per Eduardo, Alberto e Cristina, che vigliaccate. libero.it Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, il pubblico ministero e il medico legale. La segnalazione partita da un passante - facebook.com facebook Interesse nazionale e riforme al primo posto, anche quando significa chiedere passi indietro per responsabilità. Dall’Europa, intanto, risultati concreti: 7 miliardi di fondi di coesione, grazie al lavoro del Commissario Fitto, per imprese, risorse idriche e giovani fa x.com