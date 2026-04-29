Trieste | allerta ozono il 30 aprile ecco come proteggere la salute

Il 30 aprile 2026 a Trieste è prevista una concentrazione di ozono superiore alla soglia stabilita, secondo le previsioni di Arpa Fvg. L’Asl locale ha raccomandato di evitare attività fisiche intense nel pomeriggio e di aprire le finestre al mattino per arieggiare le abitazioni. Si tratta di misure volte a ridurre l’esposizione alle alte concentrazioni di questo inquinante, che potrebbe influire sulla salute delle persone.

? Cosa sapere Arpa Fvg prevede superamento soglia ozono a Trieste per giovedì 30 aprile 2026.. Asl Trieste raccomanda di limitare attività fisica pomeridiana e aerare case al mattino.. Il superamento della soglia di 120 microgrmc di ozono atmosferico a Trieste è previsto per giovedì 30 aprile 2026, secondo le analisi meteo di Arpa Fvg che indicano un lieve incremento dell’inquinante dovuto alle condizioni climatiche favorevoli. L’allerta, che segna la prima segnalazione dell’anno per questo specifico parametro, impone una gestione attenta degli spazi e dei tempi per la popolazione locale. L’Amministrazione ha infatti diffuso raccomandazioni specifiche basate sulla nota dell’Azienda Sanitaria n.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste: allerta ozono il 30 aprile, ecco come proteggere la salute Notizie correlate Caldo e inquinamento: ozono oltre la soglia il 30 maggioCon la bella stagione arrivano anche la prima segnalazione dell'anno relativa al superamento dei livelli di ozono. Leggi anche: Non tutti i funghi sono sicuri. Ecco come riconoscere i rischi, evitare errori comuni e proteggere la salute