Giarre riconoscimento ai volontari del Gruppo Fai per il successo delle Giornate di Primavera

A Giarre si è tenuta una cerimonia al Cine Teatro Rex organizzata dal Comune per premiare i volontari del Gruppo Fai Giarre Riposto. L’evento ha celebrato l’impegno dimostrato e i risultati ottenuti durante le Giornate di Primavera, manifestazione che coinvolge attivamente i partecipanti nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e volontari, che si sono incontrati per riconoscere il contributo di tutti.

Si è svolta nel Cine Teatro Rex di Giarre, una cerimonia promossa dal Comune di Giarre per celebrare l’impegno e i risultati raggiunti dal Gruppo Fai Giarre Riposto in occasione delle recenti Giornate Fai di Primavera. Protagonisti dell’evento i volontari del gruppo, guidati dalla capo gruppo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Successo di visite all'aeroporto militare: in oltre 400 in occasione delle Giornate Fai di primaveraOltre a conoscere la sede del 15esimo Stormo, i partecipanti hanno anche potuto approfondire le attività di soccorso messe in campo dal reparto... Giornate Fai di Primavera. Successo a San PellegrinoGUALDO TADINO – Pieno successo per le giornate Fai di Primavera che hanno avuto come meta San Pellegrino, la frazione collinare sorta attorno...