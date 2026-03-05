Riconoscimento internazionale per il neo direttore di Endocrinologia Giovanni Corona

Giovanni Corona, recentemente nominato direttore dell’Unità operativa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche della Romagna a Forlì, ha ricevuto un riconoscimento di rilievo a livello internazionale. La premiazione è avvenuta in occasione di un evento dedicato all’endocrinologia, confermando il suo ruolo di spicco nel settore. La cerimonia ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da diversi paesi.

Eminente endocrinologo e andrologo, il dottor Corona si è sempre occupato della relazione tra modificazioni ormonali, metabolismo, invecchiamento maschile e salute sessuale Prestigioso riconoscimento per Giovanni Corona, neo direttore dell’Unità operativa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche della Romagna (sede di Forlì). Durante il 27esimo World Meeting on Sexual Medicine tenutosi in Portogallo, ha ricevuto l'Issm Excellence in Research Award, che viene assegnato ai migliori ricercatori mondiali che si sono distinti per il valore scientifico delle loro ricerche. Eminente endocrinologo e andrologo, il dottor Corona si è sempre occupato della relazione tra modificazioni ormonali, metabolismo, invecchiamento maschile e salute sessuale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

