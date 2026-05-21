Una persona riceve un messaggio in portoghese su LinkedIn, ma lo ignora per diversi mesi senza prestargli attenzione. Successivamente, scopre che si trattava di una convocazione ufficiale per la Nazionale. La vicenda si inserisce in una serie di eventi che vengono raccontati in questa rubrica, dove ogni episodio si dimostra sempre più imprevedibile e fuori dagli schemi. La narrazione si concentra su situazioni di vita quotidiana che si intrecciano con avvenimenti improvvisi e inaspettati.

Una Domenica Bestiale è una Domenica Bestiale: questa è l’unica certezza di cui disponiamo in questa sciagurata rubrica. Un po’ come il Fight Club con l’unica regola rappresentata dall’assenza di regole. Perché prendi ad esempio un parastinco, di norma oggetto atto a difendere.nelle domeniche in provincia invece può diventare tutt’altro. Come il solito messaggiaccio rompiscatole che ti arriva su una piattaforma online: ti aspetti sia il solito tizio che ti dice che un vecchio zio in Togo ti ha lasciato millemila fantastiliardi e invece. oppure un gol che di norma andrebbe festeggiato, o ritrovarsi il papà contro.ma non a casa quando tiri tardi, ma in campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riceve un messaggio in portoghese su Linkedin: lo ignora per mesi, poi scopre che era la convocazione in Nazionale | Domeniche Bestiali

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