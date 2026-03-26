Una recente decisione della giustizia sportiva ha squalificato un allenatore che si era presentato in campo indossando un abito talare, creando un episodio che ha attirato l’attenzione per la sua originalità. La vicenda si inserisce in un contesto di partite domenicali caratterizzate da situazioni spesso imprevedibili, dove anche comportamenti fuori dall’ordinario finiscono per attirare l’attenzione.

La tendenza ormai arcinota delle Domeniche Bestiali è partire con le migliori intenzioni e poi andare oltre, travalicandole oppure equivocando finendo sempre in pasticci e casini. E dunque, se è chiaro che il calcio pane e mortadella nasce inequivocabilmente dagli oratori, è palese che si può equivocare anche questa, finendo in una delle sentenze sportive più belle di sempre. Il resto è il solito contorno da matrimonio di paese con tanto di album fotografico, arbitri costretti a usare le maniere forti e viaggi della speranza che “ti trovi casomai ai Mondiali ”. SCHERZI DA PRETE Già, basterebbe da sola, la storia di mister Matteo Ciceri a riempire questo episodio di Domeniche Bestiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Posizionandosi su una scala con indosso un abito talare”: l’esilarante sentenza Figc che squalifica il mister finto prete | Domeniche Bestiali

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