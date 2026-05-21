ricerche sulla ricina al setaccio i pc delle vittime

Gli inquirenti stanno analizzando i computer delle vittime del duplice omicidio di Natale nel paese di Pietracatella, concentrandosi sulla possibilità che siano state loro stesse a cercare informazioni sulla ricina online. Le indagini si concentrano sulla verifica di eventuali ricerche o comunicazioni digitali che possano collegare direttamente le vittime alla sostanza tossica, cercando di chiarire il ruolo che queste attività potrebbero aver avuto nel caso. I risultati delle analisi sono ancora in corso.

E se a cercare la ricina in rete fossero state proprio le vittime del giallo di Pietracatella, Sara Di Vita o sua madre Antonella Di Ielsi? A questa domanda vogliono dare una risposta gli investigatori, al lavoro sul duplice omicidio di Natale. La novità emerge dalla convocazione delle parti offese e degli indagati per venerdì mattina, in questura a Campobasso, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, pc e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa del piccolo paese del Molise. Un’operazione che la procura ha affidato agli esperti informatici dello Sco e che dovrà essere completata entro 60 giorni. Il periodo di ricerca indicato dagli investigatori è molto ampio: dalla prima accensione dei dispositivi e fino al giorno del loro ultimo utilizzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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