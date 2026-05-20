A Campobasso, sono state trovate morte madre e figlia, con le autorità che stanno esaminando i dispositivi elettronici delle due donne, tra cui sette tra cellulari, tablet e computer. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano ricerche o messaggi riguardanti la ricina, sostanza che potrebbe aver avuto un ruolo nella tragedia. Le indagini sono in corso e si stanno concentrando sulla ricostruzione delle ultime attività digitali delle vittime.

CAMPOBASSO – Vanno avanti le indagini sul caso di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia morte avvelenate con la ricina nel dicembre 2025 a Pietracatella (Campobasso). Gli investigatori si stanno concentrando in queste ore sull’analisi di sette dispositivi elettronici fra cellulari, tablet e computer delle vittime. Vogliono sapere se, a cercare in rete notizie sulla ricina, siano state le stesse donne poi morte. E’ quanto emerge dalla convocazione dei legali delle parti offese e degli indagati, per venerdì 22 maggio 2026, in Questura a Campobasso, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, pc e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di Pietracatella. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: al setaccio chat e pc delle vittime. Chi cercò in rete notizie sulla ricina?

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Campobasso, mamma e figlia avvelenate: familiari sentiti in questura - Ore 14 Sera 09/04/2026

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