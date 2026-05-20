In occasione della Giornata internazionale degli studi clinici, un’azienda farmaceutica ha annunciato il sostegno a un’iniziativa chiamata ‘Ricerca Circolare’. La campagna mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della ricerca clinica, sottolineando il ruolo fondamentale di questi studi per l’avanzamento delle conoscenze mediche e il miglioramento delle terapie. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali dettagli specifici o partecipanti coinvolti nell’iniziativa.

Aumentare la consapevolezza del cittadino sull’importanza della ricerca clinica, come prerequisito necessario per far progredire le conoscenze scientifiche e migliorare i trattamenti delle malattie. È l’obiettivo della Giornata internazionale degli studi clinici, che si celebra il 20 maggio, su inziativa di Afi (Associazione farmaceutici industria), Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti), Gidm (Gruppo italiano data manager e coordinatori di ricerca clinica), Simef (Società italiana medicina farmaceutica) e che Roche sostiente, nell'ambito del progetto 'Ricerca Circolare'. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Farmaceutica: Roche sostiene con Ricerca Circolare la Giornata internazionale degli studi clinici

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