La giornata degli studi clinici al Maria Cecilia hospital

Oggi si celebra la giornata internazionale degli studi clinici, un evento che coinvolge anche il Maria Cecilia Hospital di Cotignola. L’ospedale, parte del gruppo Gvm Care & Research e accreditato dal Servizio sanitario nazionale, organizza iniziative dedicate alla ricerca clinica. La giornata mira a mettere in evidenza le attività di studio e sperimentazione condotte presso la struttura, che si occupa di sviluppare nuove terapie e approfondire le conoscenze mediche. La ricorrenza si inserisce nel calendario delle celebrazioni dedicate alla ricerca nel settore sanitario.

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In occasione della giornata internazionale degli studi clinici che si celebra oggi, l’ ospedale Maria Cecilia Hospital di Cotignola, del gruppo Gvm Care & Research e accreditato con il Servizio sanitario nazionale, rinnova il proprio impegno nella ricerca clinica. "Partecipare a una sperimentazione significa entrare attivamente nel cuore dell’innovazione – dice Elena Tenti, responsabile della clinical trial unit di Maria Cecilia Hospital –, contribuendo a un progresso che va a beneficio di tutta la comunità. La nostra missione è garantire che questo avvenga in un contesto caratterizzato dai più elevati standard di sicurezza, tutela e rigore scientifico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La giornata degli studi clinici al Maria Cecilia hospital ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nella struttura sanitaria ravennate si celebra la Giornata degli studi clinici tra ricerca e innovazioneIn occasione della Giornata internazionale degli studi clinici del 20 maggio 2026, Maria Cecilia Hospital, ospedale di alta specialità di Gvm Care &... Tumore del pancreas: 1 milione per studi clinici e speranza concretaUn milione di euro è stato stanziato per finanziare studi clinici indipendenti sul tumore del pancreas, una patologia in crescita con oltre 14. Maria Cecilia Hospital celebra la Giornata Internazionale degli Studi Clinici tra ricerca e innovazioneIn occasione della Giornata Internazionale degli Studi Clinici del 20 maggio 2026, Maria Cecilia Hospital, ospedale di Alta Specialità di GVM Care & Research accreditato con il Servizio Sanitario Nazi ... ravennawebtv.it