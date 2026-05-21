Clinical Trials Day al Gemelli | premi alle nuove professioni della ricerca medica

Al Policlinico Gemelli di Roma, il 21 maggio 2026, la seconda giornata del "Clinical Trials Day" ha messo al centro le nuove professioni della ricerca medica, con la consegna di premi dedicati alle figure di Study Nurse e Study Coordinator. L'evento è promosso dalla Fondazione Policlinico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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