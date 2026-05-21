Ricerca di lavoro per 12 addetto a sorveglianza segnaletica di cantiere autostradale

Da ilpescara.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'agenzia per il lavoro ha avviato una ricerca di personale per dodici posizioni di addetti alla sorveglianza della segnaletica di cantiere sulle autostrade A24 e A25. La selezione riguarda candidati interessati a lavorare in ambito di gestione e monitoraggio della segnaletica di sicurezza in aree di lavori stradali. Le persone interessate possono presentare domanda attraverso i canali ufficiali dell’agenzia, che si occupa della selezione e dell’organizzazione del personale.

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Dodici addettie alla sorveglianza della segnaletica di cantiere per le autostrade A24A25. Questa la ricerca dell'agenzia per il lavoro, Generazione Vincente Spa.Le risorse si occuperanno di: regolazione del traffico dei mezzi d’opera in area di cantiere; segnalazione della presenza del cantiere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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