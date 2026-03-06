Nuova segnaletica autostradale al via interventi per 360mila euro

In questi giorni sono iniziati i lavori di manutenzione della segnaletica autostradale nel Comune di Modena. L’intervento riguarda le frazioni e alcune aree cittadine e ha un valore complessivo di 360 mila euro. Le operazioni prevedono l’installazione e il rinnovo dei segnali lungo le strade interessate. I lavori si svolgono nel rispetto dei programmi stabiliti e dureranno alcune settimane.

Lavori avviati ad Albareto e in zona Musicisti, interesseranno tra l'altro anche Paganine, Portile, Lesignana, Vaciglio e le strade forensi È partito in questi giorni un pacchetto di manutenzioni relative alla segnaletica stradale nelle frazioni del Comune di Modena e in alcune aree cittadine del valore di 360 mila euro. Gli interventi sono partiti in strada Albareto, dall’incrocio con via Nonantolana verso la periferia e proseguiranno fino a Strada Munarola. Contestualmente sono iniziate delle lavorazioni anche in città nella zona Musicisti. A seguire saranno interessate, tra l'altro, anche Paganine, Portile, Lesignana, Vaciglio e strade forensi, con priorità al rifacimento delle linee di margine e delle delimitazioni di carreggiata, oltre ad alcune altre zone della città. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

