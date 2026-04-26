Video intimi di Stefano De Martino rubati indagato addetto alla sorveglianza | Conosceva le password

Un'indagine riguarda la diffusione di video intimi di un noto personaggio televisivo con l'ex compagna. Secondo le prime ipotesi, il sistema di sicurezza non sarebbe stato violato, ma l'accesso sarebbe avvenuto attraverso password conosciute da qualcuno. Un addetto alla sorveglianza è stato iscritto nel registro degli indagati, sospettato di aver avuto conoscenza delle credenziali di accesso. La questione è al centro di un procedimento legale in corso.

Svolta sulla vicenda dei video intimi di Stefano De Martino con l'allora compagna Caroline Tronelli. Stando alle ipotesi, il sistema di sicurezza non è stato bucato, ma l'accesso sarebbe avvenuto da chi conosceva le password di accesso. L'indagato è un tecnico, sentito nelle scorse ore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato il tecnico della sicurezza di casa Tronelli: l'accusaIl tecnico che si occupava della manutenzione delle telecamere di sicurezza della casa di Caroline Tronelli, ex fidanzata di Stefano De Martino,...

“Stefano De Martino è un grande showman è pronto per Sanremo”, Conti sull’endorsement: “Non sono offeso”L'endorsement del sottosegretario alla cultura Giancarlo Mazzi, nonché ex direttore artistico di Sanremo, a Stefano De Martino non è passato...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Stefano De Martino, i video intimi rubati al prossimo conduttore di Sanremo: indagato un addetto alla sorveglianza; De Martino e i video hot rubati, indagato il tecnico della sicurezza: chi ha effettuato l'accesso possedeva la password.

Video intimi di Stefano De Martino rubati, indagato addetto alla sorveglianza: Conosceva le passwordSvolta sulla vicenda dei video intimi di Stefano De Martino con l’allora compagna Caroline Tronelli. Stando alle ipotesi, il sistema di sicurezza non è stato bucato, ma l’accesso sarebbe avvenuto da ... fanpage.it

Stefano De Martino e i video intimi rubati: c'è un indagato. Chi è e cosa rischiaC'è una svolta nelle indagini che riguardano i filmati privati con il conduttore e l'allora fidanzata Caroline loro malgrado protagonisti: tutti i dettagli ... today.it

Video intimi rubati a Stefano De Martino: ora è indagato un addetto alla sorveglianza x.com

La vediamo sempre adesso fissa a AFFARI TUOI Ormai è la ballerina del programma condotto da Stefano De Martino. Chi è Simone che ha conquistato il cuore di Martina Miliddi - facebook.com facebook