Ricerca Anas solo il 42% degli italiani usa correttamente il cellulare al volante

Secondo una ricerca recente, meno della metà degli italiani utilizza correttamente il cellulare durante la guida. Solo il 41,9% impiega l’assistente vocale o il connubio bluetooth mentre è al volante. La maggior parte dei conducenti preferisce, invece, usare il telefono in modo manuale, senza rispettare le regole di sicurezza. I dati mostrano che l’uso improprio del cellulare al volante rimane un fenomeno diffuso nel paese.

ROMA (ITALPRESS) – Soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o bluetooth. E’ uno dei dati emersi dalla quinta edizione della Ricerca sugli stili di guida commissionata da Anas, società del Gruppo FS e condotta da GR (Global Research) con interviste su un campione di oltre 4mila persone e 5mila osservazioni dirette su strada. Il 14,6% degli intervistati digita ancora il numero prima di inserire il vivavoce e l’8,9% guida con lo smartphone in mano. Il 34,5% non utilizza mai il telefono alla guida. Inoltre, il 75% degli italiani lo ritiene pericoloso al volante. I soggetti più indisciplinati sono i guidatori di veicoli a noleggio, quelli meno esperti e i motociclisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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