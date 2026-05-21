Un’indagine condotta dall’Anas rivela che meno della metà degli italiani utilizza correttamente il cellulare durante la guida. Nel dettaglio, l’8,9% degli intervistati telefona mentre si trova al volante senza rispettare le norme di sicurezza. Nonostante le campagne di sensibilizzazione, molte persone continuano a distrarsi con il telefono mentre sono alla guida, aumentando il rischio di incidenti. I dati mostrano come le abitudini sulla strada rimangano spesso pericolose e poco rispettose delle regole.

Basta un secondo, quello in cui lo sguardo si sposta sullo schermo per provocare un incidente. Eppure, quel gesto continua a ripetersi. Lo conferma la quinta edizione della ricerca Anas sugli stili di guida: meno della metà degli automobilisti italiani usa correttamente il cellulare al volante, affidandosi a vivavoce, Bluetooth o assistenti vocali.,, Secondo l'indagine, realizzata da Global Research su oltre 4mila persone e 5mila osservazioni dirette lungo le principali arterie Anas, solo il 41,9% degli italiani gestisce correttamente lo smartphone durante la guida. L'8,9% continua a utilizzare il telefono in mano, mentre il 14,6% ammette di digitare il numero prima di attivare il vivavoce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cellulare al volante, meno di un italiano su due lo usa in modo corretto: resta alto il rischio distrazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Costa 18.000 € in MENO di una Toyota RAV4 Plug-in: ecco la Geely Starray EM-i | PRO e CONTRO

Sullo stesso argomento

Terremoti nel Sud, studio Ingv: Scosse più frequenti ma meno forti, il rischio potenziale resta altoComprendere come si distribuisce nel tempo e nello spazio il rilascio di energia sismica è fondamentale per valutare il rischio e orientare le...

Arzano, scorta revocata al giornalista: il rischio clan resta altoLa decisione di privare Domenico Rubio della protezione statale ha scosso l’ambiente giornalistico di Arzano, dove il cronista aveva vissuto sotto...

Ricerca Anas, solo il 42% degli italiani usa correttamente il cellulare al volanteROMA (ITALPRESS) - Soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o bluetooth. E' uno dei dati emersi dal ... italpress.com

Cellulare al volante: solo il 42% degli italiani lo usa correttamenteScopri i pericoli dell'uso del cellulare al volante. La ricerca rivela comportamenti pericolosi tra gli automobilisti italiani. sicurauto.it