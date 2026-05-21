Cellulare al volante meno di un italiano su due lo usa in modo corretto | resta alto il rischio distrazione

Da tgcom24.mediaset.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine condotta dall’Anas rivela che meno della metà degli italiani utilizza correttamente il cellulare durante la guida. Nel dettaglio, l’8,9% degli intervistati telefona mentre si trova al volante senza rispettare le norme di sicurezza. Nonostante le campagne di sensibilizzazione, molte persone continuano a distrarsi con il telefono mentre sono alla guida, aumentando il rischio di incidenti. I dati mostrano come le abitudini sulla strada rimangano spesso pericolose e poco rispettose delle regole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Basta un secondo, quello in cui lo sguardo si sposta sullo schermo per provocare un incidente. Eppure, quel gesto continua a ripetersi. Lo conferma la quinta edizione della ricerca Anas sugli stili di guida: meno della metà degli automobilisti italiani usa correttamente il cellulare al volante, affidandosi a vivavoce, Bluetooth o assistenti vocali.,, Secondo l'indagine, realizzata da Global Research su oltre 4mila persone e 5mila osservazioni dirette lungo le principali arterie Anas, solo il 41,9% degli italiani gestisce correttamente lo smartphone durante la guida. L'8,9% continua a utilizzare il telefono in mano, mentre il 14,6% ammette di digitare il numero prima di attivare il vivavoce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

cellulare al volante meno di un italiano su due lo usa in modo corretto resta alto il rischio distrazione
© Tgcom24.mediaset.it - Cellulare al volante, meno di un italiano su due lo usa in modo corretto: resta alto il rischio distrazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Costa 18.000 € in MENO di una Toyota RAV4 Plug-in: ecco la Geely Starray EM-i | PRO e CONTRO

Video Costa 18.000 € in MENO di una Toyota RAV4 Plug-in: ecco la Geely Starray EM-i | PRO e CONTRO

Sullo stesso argomento

Terremoti nel Sud, studio Ingv: Scosse più frequenti ma meno forti, il rischio potenziale resta altoComprendere come si distribuisce nel tempo e nello spazio il rilascio di energia sismica è fondamentale per valutare il rischio e orientare le...

Arzano, scorta revocata al giornalista: il rischio clan resta altoLa decisione di privare Domenico Rubio della protezione statale ha scosso l’ambiente giornalistico di Arzano, dove il cronista aveva vissuto sotto...

cellulare al volante menoRicerca Anas, solo il 42% degli italiani usa correttamente il cellulare al volanteROMA (ITALPRESS) - Soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o bluetooth. E' uno dei dati emersi dal ... italpress.com

cellulare al volante menoCellulare al volante: solo il 42% degli italiani lo usa correttamenteScopri i pericoli dell'uso del cellulare al volante. La ricerca rivela comportamenti pericolosi tra gli automobilisti italiani. sicurauto.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web