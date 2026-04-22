A circa diciotto mesi dalla scomparsa, si procederà allo svaso della diga del Furlo per ispezionare i fondali e continuare le ricerche di Riccardo Branchini. La decisione è stata presa dopo aver accolto la richiesta della madre dell’uomo, scomparso nella notte del 13 ottobre 2024 ad Acqualagna. La misura mira a facilitare le indagini e verificare eventuali elementi utili alla ricostruzione della vicenda.

ACQUALAGNA - Verrà effettuato lo svaso della diga del Furlo per ispezionare i fondali e completare le ricerche di Riccardo Branchini scomparso nella notte del 13 ottobre 2024. «La Provincia ha dato il nulla osta per completare le ricerche sui fondali del lago - precisa l’avvocato di famiglia Elena Fabbri -. Siamo in attesa del decreto autorizzativo della Regione che arriverà presto». La determina La determina della Provincia specifica che l’operazione è prevista «entro i mesi di aprile e maggio». Tutto lascia presupporre che l’operazione avverrà a maggio. La richiesta della mamma di Riccardo, Federica Pambianchi, che si era pubblicamente appellata al governatore delle Marche Acquaroli, è stata accolta.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Acqualagna, Riccardo Branchini scomparso da un anno e mezzo: accolta la richiesta della mamma

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