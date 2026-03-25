Riapre l' ufficio postale di Musile di Piave ampliati gli spazi e i servizi

L'ufficio postale di Musile di Piave è tornato operativo il 20 marzo dopo circa due mesi di lavori di ristrutturazione. Contestualmente alla riapertura, sono stati introdotti i servizi Polis di Poste Italiane, un'iniziativa rivolta ai comuni con meno di 15.000 abitanti. Gli interventi hanno ampliato gli spazi e migliorato l'offerta di servizi disponibili presso l'ufficio.

La sindaca Silvia Susanna insieme a Poste Italiane ha presentato le novità del progetto Polis, arrivato nella sede dopo due mesi di lavori di riallestimento. «Un punto di riferimento per tutto il territorio» L'ufficio postale di Musile di Piave ha riaperto il 20 marzo, dopo circa due mesi di lavori, e insieme alla riapertura arrivano i servizi Polis di Poste Italiane: l’iniziativa che promuove la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. A Musile i cittadini possono richiedere certificati anagrafici e servizi Inps (cedolino della pensione, Cud, modello “OBIS M”). Grazie alla convenzione con Ministero dell’Interno e Mimit, è inoltre possibile richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, evitando lo spostamento in questura e scegliendo la consegna a domicilio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Riapre l'ufficio postale di Musile di Piave, ampliati gli spazi e i servizi Articoli correlati Leggi anche: Vernasca, riapre l’ufficio postale: attivi i nuovi servizi Ristrutturazione finita, riapre l'ufficio postale di Polizzi Generosa: disponibili i servizi della pubblica amministrazioneI cittadini possono ora richiedere direttamente allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica, il modello "Obis M" e altri... Tutti gli aggiornamenti su Riapre l'ufficio postale di Musile di... A Musile di Piave rinnovato l'ufficio postale per i servizi PolisArrivano a Musile di Piave (Venezia) i servizi Polis di Poste Italiane, iniziativa che promuove la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. (ANSA) ... ansa.it L’Ufficio Postale di Envie riapre al pubblicoDopo gli ultimi interventi, la sede torna operativa con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della pubblica amministrazione ... cuneodice.it