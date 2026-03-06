Al Vittoriale degli Italiani si svolgono due giorni di festa con l'apertura di nuove mostre e l'anteprima di un'antologia. Sabato 14 alle 16 e domenica 15 alle 11, l'ingresso sarà gratuito per celebrare il restauro del Mausoleo e dell'Auditorium. L'evento si svolge sulle rive del lago di Garda con un programma dedicato alle iniziative culturali e alle attività diurnali.

‘Fatica senza fatica’, momento di festa al Vittoriale degli Italiani, sulle rive del lago di Garda. Sabato 14 dalle ore 16 e domenica 15 dalle ore 11 ci sarà la festa di inaugurazione, con ingresso gratuito, per i restauri di Mausoleo e Auditorium. Il Vittoriale degli Italiani è un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all’aperto, giardini e corsi d’acqua eretto dal 1921, a Gardone Riviera da Gabriele d’Annunzio con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni, e oggi è una fondazione aperta al pubblico e visitata ogni anno da circa 300.000 persone. Il Mausoleo viene restituito al pubblico dopo un intervento di restauro completo e valorizzato da una nuova illuminazione scenografica realizzata grazie alla collaborazione con A2A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Vittoriale, due giorni di festa. Nuove mostre e antologia

