Bar Norman lo storico locale in centro riapre | Una nuova identità tutta da scoprire

Il Bar Norman, locale storico situato in centro, riapre dopo sette mesi di chiusura forzata decisa dalla Procura. Un cartello affisso sulla serranda indica che il 27 aprile sarà inaugurato con una nuova identità. L’attuale sede si trova in Via Pietro Micca 22. La riapertura è prevista per quel giorno, segnando il ritorno del locale dopo il periodo di inattività.

"Una nuova identità tutta da scoprire". Un elegante cartello affisso sulla serranda abbassata del Bar Norman, in Via Pietro Micca 22, dà appuntamento per lunedì 27 aprile, quando sarà tagliato il nastro per un nuovo inizio a sette mesi dalla chiusura forzata su disposizione della Procura di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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