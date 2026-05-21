Responsabilità medica sotto la lente | a Piacenza professionisti a confronto

Da ilpiacenza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piacenza si svolge un incontro tra professionisti del settore sanitario e legale per analizzare gli aspetti della responsabilità medica. Al centro dell’attenzione ci sono le norme giuridiche che regolano le pratiche cliniche, le coperture assicurative a tutela dei medici e le modalità di gestione della comunicazione con i media. L’obiettivo è approfondire come questi elementi si intersecano e influenzano le attività quotidiane degli operatori sanitari e degli avvocati coinvolti. L’evento si inserisce in un quadro di confronto tra diverse discipline e pratiche professionali.

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Una riflessione interdisciplinare sull’evoluzione della responsabilità professionale tra norme giuridiche, pratica clinica, tutele assicurative e gestione della comunicazione mediatica. Organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza con la collaborazione dell’Ordine. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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