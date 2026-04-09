Lo scapigliato Luigi Illica sotto la lente dell’Associazione Piacenza Città Primogenita

Lunedì 13 aprile alle 18 si terrà al PalabancaEventi di via Mazzini una conferenza dedicata a Luigi Illica, figura dello scapigliato. L’evento è organizzato dall’Associazione Piacenza Città Primogenita e vedrà come relatore Carlo Giarelli. La discussione si concentrerà sulla vita e l’attività di Illica, con un approfondimento su aspetti legati al suo ruolo nel panorama culturale dell’epoca.

Conferenza lunedì 13 aprile al PalabancaEventi (ore 18) con relatore Carlo Giarelli “Lo scapigliato Luigi Illica”: questo il tema della conferenza che si terrà lunedì 13 aprile, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, su iniziativa dell’Associazione Piacenza Città Primogenita in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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