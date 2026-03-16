Riforma responsabilità medica a Roma Tor Vergata esperti a confronto

A Roma, presso l'università di Tor Vergata, si sono riuniti esperti per discutere della riforma sulla responsabilità medica. L'incontro ha affrontato i temi legati alla corretta attribuzione delle responsabilità in ambito sanitario e alle pratiche di medicina difensiva, evidenziando le questioni che coinvolgono il settore in modo diretto e pratico. La discussione si è concentrata su aspetti tecnici e normativi senza entrare in analisi o deduzioni personali.

Roma, 16 mar. (Adnkronos Salute) - La ricerca di una corretta attribuzione delle varie forme di responsabilità in ambito sanitario e il contrasto al fenomeno della medicina difensiva sono questioni centrali e sempre più attuali nel dibattito pubblico. A queste tematiche - e alle prospettive di riforma che si sono tradotte in un disegno di legge promosso dal ministero della Salute, attualmente all'esame della Camera dei deputati - è dedicato il convegno 'Verso la riforma della responsabilità medica, una prospettiva multidisciplinare', in programma domani, 17 marzo, dalle 9 nell'Aula Fleming della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università di Roma Tor Vergata (via Montpellier, 1). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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