Repubblica 80 si apre con Massimiliano De Luca

Il festival “Repubblica 80” inizierà sabato 23 maggio alle 17,30 a Palomar – Casa della Cultura. L’evento si apre con la presentazione di Massimiliano De Luca, che introdurrà gli appuntamenti della manifestazione. La rassegna durerà alcuni giorni e prevede incontri, mostre e altre iniziative legate agli anni Ottanta. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito. La città si prepara ad accogliere questa serie di eventi dedicati a quegli anni.

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