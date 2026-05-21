Repubblica 80 si apre con Massimiliano De Luca
Il festival “Repubblica 80” inizierà sabato 23 maggio alle 17,30 a Palomar – Casa della Cultura. L’evento si apre con la presentazione di Massimiliano De Luca, che introdurrà gli appuntamenti della manifestazione. La rassegna durerà alcuni giorni e prevede incontri, mostre e altre iniziative legate agli anni Ottanta. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito. La città si prepara ad accogliere questa serie di eventi dedicati a quegli anni.
Arezzo, 21 maggio 2026 – Prenderà il via sabato 23 maggio alle 17,30 a Palomar – Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno la rassegna “Repubblica 80 – Il suffragio universale e la nascita della democrazia italiana”, il ciclo di incontri promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno per celebrare gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica italiana e dall’introduzione del suffragio universale che nel 1946 segnò il ritorno dell’Italia alla democrazia e l’ingresso delle donne nella piena partecipazione alla vita politica del Paese. Ad inaugurare il programma sarà la presentazione del volume “Una Repubblica all’italiana. Le ragioni di un paese che non c’è” di Massimiliano De Luca, pubblicato da Tralerighe Libri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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