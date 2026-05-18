A Mestre, in provincia di Venezia, si svolge una maratona politica con la partecipazione di leader nazionali come il leader di un partito e un ex presidente del Consiglio. Entrambi sono scesi nelle piazze della città per sostenere un candidato locale alle elezioni comunali. La presenza di queste figure si inserisce in un momento di forte attivismo politico in vista di decisioni che riguardano anche i commercianti e le attività locali, influenzando le dinamiche politiche e sociali della zona.

? Punti chiave Chi sono i leader nazionali che scenderanno nelle piazze di Mestre?. Come influenzeranno le decisioni di Roma la vita dei commercianti locali?. Perché l'elezione del sindaco veneziano è diventata un test per l'Italia?. Quali strategie userà Martella per contrastare l'asse Zaia-Venturini?.? In Breve Martedì 19 maggio ore 16.30 Giuseppe Conte interviene al chiostro dell'M9 di Mestre.. Mercoledì 20 maggio ore 18.00 Matteo Renzi incontra Andrea Martella a Casa Fortuna.. Venerdì 22 maggio Elly Schlein chiude la campagna elettorale in piazza Ferretto.. Simone Venturini riceve il sostegno di Alberto Stefani e del presidente Luca Zaia.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, maratona politica: Conte e Renzi scendono in campo per Martella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Conte, Renzi e Schlein a Venezia per sostenere Andrea MartellaChe l'elezione del sindaco di Venezia abbia una rilevanza sul piano nazionale lo si vede anche dai leader che saranno presenti in città in questi...

Martella: la destra ha trasformato Venezia in un campo di battaglia? Domande chiave Perché la gestione di Brugnaro ha causato il declassamento del Gran Teatro? Come hanno influito le divisioni interne alla destra...

Conte, Renzi e Schlein a Venezia per sostenere Andrea MartellaIl candidato sindaco del centrosinistra incassa il sostegno dei leader nazionali per la conclusione della campagna elettorale. Domani con l'ex premier del M5S, chiusura il 22 in piazza Ferretto con la ... veneziatoday.it

Mose, Conte a Venezia: Qui per fare un test, non per fare passerelleAffaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... affaritaliani.it